Познер обновит формат своей программы
Телеведущий Владимир Познер рассказал об обновлении формата своей авторской программы, которая выходит на Первом канале. Журналиста процитировало ИА НСН.
По данным информагентства, Познер будет приглашать на свою программу немедийных и интересных гостей. По словам телеведущего, эта идея принадлежит ему.
«Гостями станут самые обыкновенные люди, самые разные. Вопрос не в профессии. Это не какие-то известные люди, это даже, я бы сказал, малоизвестные люди», — уточнил журналист.