Познер объяснил причину ненависти россиян к Горбачеву

Телеведущий Владимир Познер высказался о причинах негативного отношения россиян к последнему советскому лидеру Михаилу Горбачеву. Он также объяснил, почему спустя десятилетия некоторые испытывают ненависть к политику.

Расшифровка реплики журналиста была опубликована на сайте «Познер Online».

«Его винят в развале СССР, хотя это был как раз тот самый человек, который хотел сохранить Советский Союз; другое дело, что он не смог», — отметил журналист.

Со стороны Горбачева, по словам Познера, было опрометчивым решением уезжать на отдых в Форос до подписания Союзного договора. При этом телеведущий отметил, что все-таки не Горбачев покончил с Советским Союзом, «а Борис Николаевич Ельцин в Беловежской пуще».

Горбачев лишь хотел другого Советского Союза, уверен Познер. Первый и единственный президент СССР, по словам ведущего, хотел превратить государство в страну, где не сажали бы за чтение неправильной книги или анекдоты, где не запрещали бы пьесы и фильмы и не сносили бы выставки художников. Политику, как считает Познер, в значительной степени удалось этого добиться.

В современной России еще есть люди, скучающие по репрессиям над инакомыслящими и другим характерным приметам догорбачевского СССР, заметил телеведущий. На весах истории, отметил Познер, позитивные действия последнего советского лидера перевесят негативные, причем значительно.

Михаилу Горбачеву 2 марта исполнилось 90 лет. Президент России Владимир Путин поздравил его с круглой датой и отметил, что бывший советский лидер относится к плеяде ярких, неординарных людей и выдающихся государственных деятелей современности, которые оказали значимое влияние на ход отечественной и мировой истории.

Горбачев оказал огромное влияние на мировую историю, но великим государственным деятелем он не был, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. В разговоре с «360» он отметил, что экс-руководитель СССР был провинциальным политиком, которого судьба вывела на глобальную арену.