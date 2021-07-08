Познер объяснил, как США и Россия могут уладить разногласия

Известный ведущий и журналист Владимир Познер считает, что ссоры между двумя странами неизбежны. Однако Америке следует признать Россию страной, которая ни в чем ей не уступает, чтобы удалось в дальнейшем избежать противоречий. Интервью с телеведущем опубликовал Forbes.

Познер пояснил, что русский характер не способен действовать по чужой воле. Поэтому и возникли разногласия еще и в период распада СССР. Россия, по его мнению, не способна кому-то подчиняться по некоторым историческим причинам, сообщило «Утро.ру».

Изначально Владимир Путин, вспоминает журналист, хотел подружиться со странами Запада и США, но те восприняли такую попытку непозитивно. После этого отношения между государствами начали стремительно портиться. При этом Познер отметил, что такая же участь ждет и сотрудничество РФ с Китаем. Китайцы в какой-то момент начнут поступать по своему усмотрению, не опираясь на взгляды России.