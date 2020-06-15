Познер объяснил интерес людей и СМИ к аварии с Ефремовым

Телеведущий Владимир Познер заявил, что авария с участием актера Михаила Ефремова привлекает большое внимание, потому что он известный человек, а не из-за раскрутки. Один из самых популярных интервьюеров России посчитал нормальным, что люди интересуются Ефремовым больше, чем экономическими вопросами.

«Совершенно мне не кажется, что все раскручивают. Данная история, конечно, привлекает внимание, потому что это известный человек. Поэтому, конечно, всем дико интересно. Кстати, людям малоинтересно обсуждать экономические вопросы. Это не является тем предметом, который привлекает массовое внимание», — отметил Познер в интервью «Бизнес Online».

По мнению журналиста, такой же интерес был бы в любой другой стране.

Телеведущий отметил, что Михаил Ефремов пьет, причем давно и много, и его уже ловили на управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Познер добавил, что ему жалко водителя, которого Ефремов убил, а сам актер у него жалости не вызывает.

Я надеюсь, что наказание для него будет таким же, как для совершенно неизвестного человека за это же преступление Владимир Познер.

Смертельная авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Актер выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. Погиб 57-летний Сергей Захаров. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.