Познер объяснил антироссийские санкции местью Путину за «мюнхенскую речь»

Он рассказал, что в той речи Владимир Путин заявил о приоритете национальных и геополитических интересов России.

«Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку», — напомнил Познер. По его словам, с тех самых пор Запад во главе с США и активной поддержкой Евросоюза постоянно вводит санкции против России.

«Для этого годятся любые поводы», — подчеркнул телеведущий.

При этом Познер отметил, что не является сторонником Владимира Путина, но и не стоит в оппозиции к действующей российской власти.

«Я стремлюсь к объективной оценке и готов где угодно и перед кем угодно доказать, что дела обстоят именно так», — подытожил он.

В феврале 2007 года в Мюнхене проходила конференция по вопросам политики и безопасности. В своей речи президент России Владимир Путин заявил, что однополярная модель для современного мира не только неприемлема, но и невозможна. Он отметил, что США давно перешли границу и начали навязывать свои интересы другим странам.

В частности, он напомнил о нарушенных обещаниях по расширению НАТО в страны Восточной Европы, которые альянс давал после роспуска Варшавского договора.

Путин отметил, что Россия — это страна с более чем тысячелетней историей, и она всегда проводила независимую внешнюю политику. Изменять этой традиции в современном мире она также не собирается.

Одной из последних попыток Запада ввести санкции стал газопровод «Северный поток — 2». Запретить его строительство потребовала Еврокомиссия из-за ситуации с Алексеем Навальным. Как сообщил «Царьград», представители ведомства выступили с требованием свернуть реализацию проекта и начать немедленное расследование по Навальному.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не понимает попыток западных стран связать экономически целесообразный проект с другой ситуацией, которая не имеет никакого отношения. Он напомнил, что газопровод строится не только в интересах России, но и стран ЕС. Также он подчеркнул, что нельзя соглашаться с заявлениями о ситуации вокруг Навального, пока не было расследования. Он отметил, что Москва уже несколько раз просила Берлин начать совместное сотрудничество, но ответа так и не получила.

Канцлер Германии Ангела Меркель также призвала не смешивать строительство «Северного потока — 2» и дело Навального. Она подчеркнула, что их нужно рассматривать по отдельности.