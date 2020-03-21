Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Коронавирус не отступит раньше конца мая. Чтобы эпидемия закончилась побыстрее, стоит соблюдать самые простые правила — держаться друг от друга подальше и соблюдать правила гигиены. Маска тоже не помешает.

«Это (пандемия коронавируса — прим. ред.) будет длиться, по моему убеждению, по крайней мере до конца мая», — заявил телеведущий Владимир Познер в Эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Он отметил, что волноваться в сложившейся ситуации не стоит, так как это ситуацию не исправит. Вместо этого нужно соблюдать конкретные правила: не приближаться друг к другу, при встрече не жать руки, не целоваться и не обниматься и тщательно мыть руки.

Познер выразил уверенность, что все не так страшно, если вести себя осторожно. Он добавил, что медицинская маска в период эпидемии — это полезная вещь. Она не позволит вирусу вырваться наружу. Сам телеведущий сейчас на добровольном карантине и из дома лишний раз старается не выходить.

Появившийся в конце декабря в китайском Ухане новый коронавирус быстро распространился по всему миру и ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, во всем мире заразились 276 тысяч человек. Умерли от COVID-19 почти 11,5 тысячи человек. В России 253 инфицированных. Из них только 11 человек подхватили вирус контактным путем на территории РФ. Все остальные привезли коронавирус из-за границы.