Познер назвал советский менталитет властей главной проблемой России

Телеведущий Владимир Познер определился с фундаментальной проблемой России. Он считает, что все трудности в стране связаны с тем, что ей управляют люди с советским менталитетом.

«Россия совершила огромный прыжок вперед за последние 30 лет. Но у нее есть одна фундаментальная проблема: ей продолжают управлять советские люди, люди, которые родились и выросли при советской власти, с советским менталитетом, продукты системы, которой нет, попавшие в иную систему и не очень понимающие, как ею управлять», — приводит сайт «Познер Online» слова телеведущего.

Он добавил, что Россия отставала по экономическому развитию от Запада по двум причинам: из-за принятия православия и прихода к власти большевиков.

Ранее Познер заявил, что у Советского Союза были фашистские черты. Он уверен, что возрождение фашизма в России сейчас невозможно, а в Соединенных Штатах такое может вполне произойти. Его слова сильно возмутили некоторых представителей политической общественности. На фразу об СССР негативно отреагировали писатель Захар Прилепин и депутат Госдумы Валерий Рашкин.