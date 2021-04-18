Познер назвал Пушкина нерусским писателем из-за «улыбки в каждом слове»

Журналист и телеведущий Владимир Познер признался в любви к Александру Сергеевичу Пушкину и назвал его нерусским писателем, потому что он «улыбается каждым своим словом». Рассуждениями о Пушкине Познер поделился в колонке на своем сайте.

«Хочу сказать одну вещь, понимая, что наверняка не всем она понравится. Я считаю, что Пушкин — нерусский писатель, хотя он-то сам считал себя русским. Знаете, в каком смысле? Он светлый, он улыбается каждым своим словом. Вот Лермонтов — тоже великий, но не светлый совсем. А Пушкин радуется жизни, в нем есть как будто прививка от вечной русской тоски, и она действует на читателя», — заявил Познер.

Телеведущий признался, что обожает «Евгения Онегина» и «Медного всадника», но «Повести Белкина» он читал несчетное количество раз.

«До Пушкина не было живого литературного русского языка. Был Державин, был Жуковский — но это все напыщенно, тяжеловесно. И вдруг из этого, в общем, не очень яркого и живого способа складывать слова возникает какая-то музыка, симфония языка», — добавил автор колонки.

Познер отметил, что если бы его спросили, у кого из умерших он хотел бы взять интервью, Пушкин был бы одним из первых.

В марте книжный сервис MyBook провел опрос среди россиян. Респондентов попросили назвать любимого русского поэта. Первые три места заняли Сергей Есенин, Александр Пушкин и Анна Ахматова.