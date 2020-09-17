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    17 сентября 2020, 13:06

    Познер назвал похороны Сталина одним из самых страшных событий своей жизни

    Андрей Иванов

    Телеведущий Владимир Познер признался, что мог погибнуть на похоронах Сталина. Его чуть не раздавила огромная толпа. Об этом журналист рассказал в интервью, которое опубликовал сайт «Познер Online».
    Познер назвал похороны Сталина одним из самых страшных событий своей жизни

    «Я видел довольно много страшных вещей, но, может быть, одна из самых страшных — это та гигантская толпа, которая давила себя, людей, чтобы пробиться в Колонный зал, где лежал гроб со Сталиным», — заявил Познер.

    Телеведущий жил в гостинице «Метрополь» — напротив Колонного зала — и сумел пройти с одним человеком сквозь толпу. Выжил он тогда чудом. По словам Познера, в день похорон Сталина в давке погибли люди: было скользко, и пришедшие попрощаться с вождем падали под ноги других.

    «Никто точно не знает, сколько тогда погибло людей под ногами других, когда они скользили, падали, потому что было очень холодно, был лед на улице», — отметил Познер.

    Прощание со Сталиным началось 6 марта 1953 года. Оно продолжалось в течение трех дней и ночей. Все это время к гробу шли бесконечные потоки людей. По данным из открытых источников, давка случилась в районе Трубной площади. Официальных данных о погибших нет.

    Новости SMI.FM