Познер назвал похороны Сталина одним из самых страшных событий своей жизни

«Я видел довольно много страшных вещей, но, может быть, одна из самых страшных — это та гигантская толпа, которая давила себя, людей, чтобы пробиться в Колонный зал, где лежал гроб со Сталиным», — заявил Познер.

Телеведущий жил в гостинице «Метрополь» — напротив Колонного зала — и сумел пройти с одним человеком сквозь толпу. Выжил он тогда чудом. По словам Познера, в день похорон Сталина в давке погибли люди: было скользко, и пришедшие попрощаться с вождем падали под ноги других.

«Никто точно не знает, сколько тогда погибло людей под ногами других, когда они скользили, падали, потому что было очень холодно, был лед на улице», — отметил Познер.

Прощание со Сталиным началось 6 марта 1953 года. Оно продолжалось в течение трех дней и ночей. Все это время к гробу шли бесконечные потоки людей. По данным из открытых источников, давка случилась в районе Трубной площади. Официальных данных о погибших нет.