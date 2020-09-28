Познер назвал отношение Запада к российской вакцине от COVID-19 «идиотством»

Владимир Познер высказался об отношении западных стран к российской вакцине от коронавируса «Спутник V». По мнению журналиста, Запад по политическим соображениям высказывается скептически к созданному в России препарату.

Познер не сомневается, что российские ученые действительно создали эффективную вакцину от коронавируса. По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин точно не будет врать на этот счет.

«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия — бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», — сказал журналист. Эти слова приведены на его официальном сайте.

Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса в августе 2020 года. Препарат получил название «Спутник V». Его разработали НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Сейчас препарат проходит постклинические испытания. В них могут принять участие 40 тысяч москвичей. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцинироваться не нужно тем, у кого есть антитела к COVID-19. Речь идет о людях, переболевших коронавирусом.