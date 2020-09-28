Познер назвал отношение Запада к российской вакцине от COVID-19 «идиотством»
Познер не сомневается, что российские ученые действительно создали эффективную вакцину от коронавируса. По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин точно не будет врать на этот счет.
«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия — бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», — сказал журналист. Эти слова приведены на его официальном сайте.
Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса в августе 2020 года. Препарат получил название «Спутник V». Его разработали НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Сейчас препарат проходит постклинические испытания. В них могут принять участие 40 тысяч москвичей. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцинироваться не нужно тем, у кого есть антитела к COVID-19. Речь идет о людях, переболевших коронавирусом.