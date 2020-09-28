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    28 сентября 2020, 07:24

    Познер назвал отношение Запада к российской вакцине от COVID-19 «идиотством»

    Наза Салех Захи

    Владимир Познер высказался об отношении западных стран к российской вакцине от коронавируса «Спутник V». По мнению журналиста, Запад по политическим соображениям высказывается скептически к созданному в России препарату.
    Познер назвал отношение Запада к российской вакцине от COVID-19 «идиотством»

    Познер не сомневается, что российские ученые действительно создали эффективную вакцину от коронавируса. По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин точно не будет врать на этот счет.

    «Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия — бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», — сказал журналист. Эти слова приведены на его официальном сайте.

    Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса в августе 2020 года. Препарат получил название «Спутник V». Его разработали НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

    Сейчас препарат проходит постклинические испытания. В них могут принять участие 40 тысяч москвичей. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцинироваться не нужно тем, у кого есть антитела к COVID-19. Речь идет о людях, переболевших коронавирусом.

    Новости SMI.FM