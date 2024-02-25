Общество 25 февраля 2024, 09:40 Познакомившиеся на СВО добровольцы сыграли свадьбу на выставке «Россия» Участники СВО сыграли свадьбу на выставке-форуме «Россия»

Читать 360tv в

Участники СВО Юлия Береза и Евгений Пронин — добровольцы, познакомившиеся в боевых условиях, — сыграли свадьбу на выставке-форуме «Россия» 24 февраля. Они взяли короткий отпуск, чтобы отметить главное событие своей жизни в Москве.

О Юлии Березе Россия узнала год назад, когда съемочная группа телеведущей Марины Ким сделала репортаж к 8 Марта о женщинах на СВО. А в декабре 2023 года ее фамилия прозвучала на прямой линии президента России Владимира Путина: Юлия рассказала о проблемах с выдачей российского образца удостоверений участника боевых действий бойцам, поступившим на службу в ДНР.

Реклама

Юлия родилась в Самаре, работала предпринимателем — занималась мебелью. С началом СВО долго просилась на службу, но в 20 военкоматах ей отказали. Наконец, 9 мая 2022 года девушка с чемоданом в руках явилась в донецкий военкомат и добилась своего. Юлия стала медиком в саперном полку. Долго скрывала это от матери, чтобы не волновать ее.

Евгений Пронин — москвич, врач-анестезиолог. Во время пандемии он трудился в реанимационном отделении Коммунарки, а на СВО спасает раненых в качестве начмеда военной части под Донецком. Кроме того, он оператор-наводчик беспилотников.

Расписались однополчане через полгода знакомства. В ЗАГСе Волновахи все было скромно: запись в журнале и пустой стол. Но Юлии и Евгению захотелось запомнить рождение новой семьи иначе.

Свадебная церемония состоялась на ВДНХ — там же, где на выставке «Россия» в середине января президент Владимир Путин дал старт Году семьи. Сотрудники ЗАГСа торжественно передали молодоженам лампаду с «огнем», которую они увезут с собой.

Музыкальным сюрпризом для пары стало поздравление-выступление народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной. Она провела для жениха и невесты красивый русский народный обряд. Ведущими церемонии стали телеведущая Марина Ким и заслуженный артист России Вячеслав Манучаров.