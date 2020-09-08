Парламентарий напомнил, что газопровод строится международным консорциумом, в который входят крупнейшие предприятия Европы, в частности немецкие.

«Поэтому закрытие этого проекта сильно ударит по всем этим компаниям, что уже невыгодно», — заметил первый зампред думского Комитета по энергетике.

По его словам, со стороны ФРГ будет глупо, если она себе в ущерб пойдет на поводу у Вашингтона, чтобы покупать у американских партнеров более дорогой газ.