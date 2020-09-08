Позицию Штатов по «Северному потоку — 2» оценили в Госдуме
Депутат Госдумы Игорь Ананских обсудил с RT слова официального представителя Госдепа США Морган Ортагус о том, что Берлину надо пересмотреть свое отношение к проекту «Северный поток — 2».
Парламентарий напомнил, что газопровод строится международным консорциумом, в который входят крупнейшие предприятия Европы, в частности немецкие.
«Поэтому закрытие этого проекта сильно ударит по всем этим компаниям, что уже невыгодно», — заметил первый зампред думского Комитета по энергетике.
По его словам, со стороны ФРГ будет глупо, если она себе в ущерб пойдет на поводу у Вашингтона, чтобы покупать у американских партнеров более дорогой газ.