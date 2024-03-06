Общество 06 марта 2024, 12:46 Позиции сварщика и токаря назвали востребованными среди женщин в «Профессиях будущего»

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Руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов в беседе с RT рассказал, что должность сварщика пользуется все большей популярностью среди женщин.

По его словам, именно из представительниц прекрасной половины человечества получаются наиболее квалифицированные специалисты по этому направлению.

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На предприятиях приборостроительной и электронной промышленности востребованы испытатели деталей и приборов. На позиции токаря и наладчика катушек также берут женщин.

«Специалисты востребованы в производстве радиоаппаратуры, микросхем и других электронных устройств», — добавил Тарасов.