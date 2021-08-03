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    03 августа 2021, 17:46

    «Позитивный шаг». Депутат — о признании в Евросоюзе ковид-сертификатов Сан-Марино

    Артур Блянихов

    Глава думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов обсудил с RT сообщение о том, что Еврокомиссия признала действующими сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используют российский препарат «Спутник V».

    «Я думаю, что этот шаг позитивный. Я, как врач, вообще не приемлю политику в здравоохранении, ведь речь идет о спасении жизни граждан», — подчеркнул парламентарий.

    По его словам, когда люди находятся перед лицом серьезной опасности конкуренция должна отходить на десятый план. Он добавил, что РФ благодарна странам-партнерам, которые позитивно отнеслись к российской вакцине.

    «В Сан-Марино, с учетом их народонаселения, задача была легче, чем в других государствах», — заметил депутат.