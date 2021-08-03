Глава думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов обсудил с RT сообщение о том, что Еврокомиссия признала действующими сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используют российский препарат «Спутник V».

«Я думаю, что этот шаг позитивный. Я, как врач, вообще не приемлю политику в здравоохранении, ведь речь идет о спасении жизни граждан», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, когда люди находятся перед лицом серьезной опасности конкуренция должна отходить на десятый план. Он добавил, что РФ благодарна странам-партнерам, которые позитивно отнеслись к российской вакцине.

«В Сан-Марино, с учетом их народонаселения, задача была легче, чем в других государствах», — заметил депутат.