Позитивный образ полиции и борьба за экологию. На что подмосковные молодогвардейцы потратят миллион?

Исторический трейл с препятствиями, экоквест и «День правопорядка» — такие проекты подмосковных молодогвардейцев покорили форумы «Территория смыслов» и «Таврида». Победители получили денежные гранты. С ребятами пообщался корреспондент «360».

Zaraysk Bison Race

В июле в Зарайске прошел исторический забег. Он буквально прогремел на все Подмосковье! Организатор трейла — Дмитрий Аверьянов. На всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» он выиграл миллион рублей на развитие своей инициативы.

«Наша гонка — это не только спортивный и экстремальный забег, но и здесь же история с культурой связана. И, конечно, с нашей знаменитой находкой — бизоном», — рассказал Аверьянов.

Проект собрал сотни положительных отзывов. На самом форуме больше никто не представил такой простой и понятной концепции мероприятия, которое вовлекает жителей региона в спорт.

Экологический квест

Диана Алумянц получила денежный грант в 300 тысяч на форуме «Территория смыслов». Девушка верит, что однажды все жители Подмосковья будут правильно сортировать отходы, тем самым помогая экологии. И ее проект — шаг к исполнению мечты.

«Мы сначала везем ребят на завод по переработке отходов, показываем, как здесь работает все, функционирует изнутри, затем показываем фильм, рассказываем лекцию и проводим игру экологическую, на которой ребята принимают роль правительства, решают экологические проблемы и пытаются сделать жизнь населения лучше», — поделилась Диана.

Денежный грант девушка потратит на выпуск комплектов для экологической игры. Чтобы ученики любой школы могли пройти экоквест без ее участия.

«Хочу, чтобы у молодежи появилась осознанность. Осознанность в том плане, что помочь экологии можем мы сами, начав с себя, разделяя отходы», — добавила она.

Источник фото: телеканал «360»

«День правопорядка»

А история проекта Сергея Малявина, мягко говоря, необычная. Учился в институте, играл в КВН, причем в команде с сотрудниками полиции. И Сергей понял, что благодаря сериалам у людей складывается неправильный образ стражей порядка: мажор из богатой семьи, взятки, нарушение закона.

Проект Сергея Малявина «День правопорядка» откроет всю правду о службе полицейских, ну, а кого-то замотивирует на выбор профессии. Речь идет о передвижной выставке для школьников, где вместо экспонатов — сотрудники силовых ведомств.

«Масштабное выставочное мероприятие, которое поделено на локации, каждая из которых рассказывает про определенный аспект деятельности МВД», — отметил Сергей.

На всероссийском форуме «Таврида» на его проект выделили миллион. Сейчас все деньги идут на создание мобильного приложения, которое позволит оценить его эффективность. «День правопорядка» будет гастролировать по всем городам Подмосковья.

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Всех героев объединяет одно — они еще в школе вступили в «Молодую Гвардию», где осваивали навыки социального проектирования. Руководитель областного отделения Александр Толмачев всегда готов помочь — вот и сейчас едет на летучку с молодогвардейцами.

«Каждый нашел себя в рамках нашей организации в своих направлениях: Диана — экология, Дима — спорт, Сергей — позитивный облик полиции», — заметил Толмачев.

Полученные на всероссийских форумах деньги молодогвардейцы потратят на развитие проектов, а дальше их ждут другие масштабы и новые гранты. Команда поддержит их и так — безвозмездно.