Член думского Комитета по международным делам Антон Морозов обсудил с RT решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии разрешить строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах ФРГ.

«Позитивно относимся к этому решению», — подчеркнул парламентарий.

Он назвал это решение логичным, а претензии со стороны экологов надуманными. Депутат предположил, что они были продиктованы некими политическими соображениями и фобиями в адрес Москвы. Морозов выразил надежду, что реализация проекта будет успешно завершена.