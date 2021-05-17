facebook_pixel
    17 мая 2021, 20:27

    «Позитивно относимся». Депутат — о решении германского регулятора продолжить укладку СП-2

    Артур Блянихов

    Член думского Комитета по международным делам Антон Морозов обсудил с RT решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии разрешить строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах ФРГ.

    «Позитивно относимся к этому решению», — подчеркнул парламентарий.

    Он назвал это решение логичным, а претензии со стороны экологов надуманными. Депутат предположил, что они были продиктованы некими политическими соображениями и фобиями в адрес Москвы. Морозов выразил надежду, что реализация проекта будет успешно завершена.