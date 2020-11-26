Футболист Артем Дзюба созвонился со Станиславом Черчесовым после истории с интимным видео. Тренер сборной России по-отечески пожурил нападающего.

«Мы с Черчесовым созвонились и обсудили нашу ситуацию, а также последние матчи сборной. Он меня пожурил по-отечески. Я и сам все понимаю. Наш тренер верно сказал, что у нас есть задача, которую будем решать. Сейчас всем, наоборот, нужно объединиться для ее решения. Следует сосредоточиться на подготовке к мартовским играм и чемпионату Европы», — рассказал Дзюба в интервью RT.

Футболист добавил, они с Черчесовым всегда уважали друг друга, хотя в их отношениях были разные периоды.

«Сейчас непростой период, непростой сезон для всех, многих ребят не было в той же Сербии. Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию», — подчеркнул собеседник.

Нападающий «Зенита» и национальной сборной по футболу Артем Дзюба попал в неприятную историю. Кто-то слил в Сеть его интимное видео, после чего футболиста начали травить. Дзюбу поддержали многие знаменитости. Черчесов же не пригласил Дзюбу на ноябрьские сборы после скандала. 19 ноября наша команда без своего капитана проиграла сборной Сербии со счетом 0:5.