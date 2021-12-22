Пожизненное заключение посчитали в Госдуме слишком гуманным наказанием для педофилов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев объяснил, почему именно он выступил за смертную казнь для педофилов. Он считает, что пожизненное тюремное заключение — это слишком гуманное наказание для таких преступников.

«Я всегда выступал за самую жесткую ответственность для педофилов. В первом или втором эпизоде — для меня нет значения», — сказал депутат.

Он привел в пример историю о преступнике из Орловской области, который похоронил свою девятилетнюю жертву в подвале дома. Когда мужчина стал подследственным, выяснилось, что он был причастен к еще двум преступлениям.

«Сейчас ему светит максимум пожизненное заключение. То есть „полный пансион“. Государство будет его кормить, одевать, содержать. И где справедливость? Справедливо это по отношению к тем семьям, в которые он принес такое чудовищное горе?» — задал риторический вопрос чиновник.

Хамзаев отметил, что в других странах для таких преступников вообще предусмотрено даже несколько форм смертной казни.

Педофила в Орловской области задержали после того, как нашли тело пропавшей девочки в подвале его же дома, писал «Московский комсомолец». Подозрения правоохранителей упали на конкретного соседа убитой после того, как они узнали, что ранее он уже проходил подозреваемым по статье о сексуальном насилии.