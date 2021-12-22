Пожизненное заключение посчитали в Госдуме слишком гуманным наказанием для педофилов
Депутат Госдумы Хамзаев заявил, что даже пожизненного наказания недостаточно для педофилов
Депутат Госдумы Султан Хамзаев объяснил, почему именно он выступил за смертную казнь для педофилов. Он считает, что пожизненное тюремное заключение — это слишком гуманное наказание для таких преступников.
«Я всегда выступал за самую жесткую ответственность для педофилов. В первом или втором эпизоде — для меня нет значения», — сказал депутат.
Он привел в пример историю о преступнике из Орловской области, который похоронил свою девятилетнюю жертву в подвале дома. Когда мужчина стал подследственным, выяснилось, что он был причастен к еще двум преступлениям.
«Сейчас ему светит максимум пожизненное заключение. То есть „полный пансион“. Государство будет его кормить, одевать, содержать. И где справедливость? Справедливо это по отношению к тем семьям, в которые он принес такое чудовищное горе?» — задал риторический вопрос чиновник.
Хамзаев отметил, что в других странах для таких преступников вообще предусмотрено даже несколько форм смертной казни.
Педофила в Орловской области задержали после того, как нашли тело пропавшей девочки в подвале его же дома, писал «Московский комсомолец». Подозрения правоохранителей упали на конкретного соседа убитой после того, как они узнали, что ранее он уже проходил подозреваемым по статье о сексуальном насилии.