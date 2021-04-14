Пожилым россиянам рассказали, как подготовиться к дачному сезону

Перед началом дачного сезона людям в возрасте нужно постепенно восстанавливать режим активности и побольше гулять. Во время поездок за город необходимо защищаться от яркого солнечного света, пить достаточно воды и не забывать про лекарства. Такие советы дала главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

«Весной сняли ограничения для пожилых пациентов, двигательный режим постепенно восстанавливается, и в преддверии дачного сезона я хотела бы напомнить пожилым людям о том, что любая физическая активность требует подготовки. То есть сейчас очень важно использовать это время для постепенного аккуратного расширения своей физической активности», — приводит РИА «Новости» слова собеседницы.

Рунихина отметила, что когда начнутся поездки за город, необходимо защищать глаза и кожу от ультрафиолета, а если в организме есть недостаток витамина D, то лучше принимать его в виде добавок. Нельзя забывать про нужное количество воды и лекарства. Как отметила врач, дозировку прописанных препаратов можно изменять только после консультации со специалистом.

«И стоит провакцинироваться, потому что вакцинация улучшает качество жизни, это отмечают сами пожилые люди, которые говорят, что появляется ощущение свободы, возможность планирования жизни», — заключила Рунихина.

На прошлой неделе лавный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы напомнила, что пожилым людям необходимо правильно питаться. В их рацион должны входить продукты с достаточным количеством микроэлементов, калорий, кальция, белка и витамина D.