Пожилым россиянам перечислили подходящие виды физической активности | 360°

Общество 29 сентября 2022, 04:17 Поделиться Telegram

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Viber Пожилым россиянам перечислили подходящие виды физической активности

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Пенсионерам следует сохранять физическую активность, чтобы избежать обострения хронических заболеваний. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».

По данным телеканала Piter.TV, одним из подходящих вариантов является ходьба. Оптимально проходить около пяти километров в день.

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В теплое время года можно заниматься на уличных тренажерах. Также полезна скандинавская ходьба.

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Перед выборов физической активности следует проконсультироваться с врачом.

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