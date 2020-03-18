Пожилым россиянам объяснили, как обезопасить себя от коронавируса

Меньше поездок в общественном транспорте, меньше походов в магазин и общения с родственниками, прилетевшими из-за границы. Такие советы Роспотребнадзор дал пенсионерам из-за угрозы коронавируса.

Это касается людей 60 лет и старше. Они в особой группе риска. Ведь из-за нагрузки на иммунную систему у них выше шанс получить такие осложнения, как вирусная пневмония.

«Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить Ваше здоровье!» — сказано сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство напомнило, что в ситуации пандемии важно тщательно мыть руки и не трогать грязными руками лицо, глаза, нос и рот. Для дезинфекции подойдут влажные салфетки. Ими можно протирать телефоны, сумки и другие вещи, с которыми выходили на улицу. Еще один совет: запастись одноразовыми платочками. Ими нужно прикрывать рот и нос при чихании. После однократного использования салфетку нужно выбросить. При плохом самочувствии (простуде или давлении) не нужно ходить в поликлинику, врача следует вызывать на дом.

«Если Вы заболели простудой, а среди Ваших близких люди выезжали за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев. В мире число заболевших превысило 200 тысяч. Из-за того, что многие страны закрывают границы, российские туристы не могут вернуться домой.