Пожилым парам и вдовцам рассказали, как получить прибавку к пенсии

Пожилые пары и вдовцы могут получить прибавку к пенсии. Для этого придется доказывать в ПФР законность дополнительной выплаты.

Семейные пары пенсионеров могут оформить надбавку по уходу за супругом при условии, если один из них находится на иждивении. Об этом рассказала сайту Life Асия Мухамедшина, генеральный директор ЮК «Юристъ».

«Нужно будет доказать, что пенсионер содержит супруга на свои личные средства. Для этого нужно предоставить в ПФР чеки из аптек, магазинов и другие свидетельства собственных расходов», — сказала она.

Пенсионеры должны будут предоставить в ПФР свидетельство о браке, справки о составе семьи и доходах всех ее членов, зарегистрированных вместе с пенсионерами. На основе этих документов комиссия Пенсионного фонда проверит финансовое положение семьи и примет решение о дополнительных выплатах. В случае отказа пенсионер может доказать факт нахождения на иждивении супруга через суд.

Размер надбавки, по словам Асии Мухамедшиной, установлен в размере 1/3 суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии на каждого иждивенца, но не более чем на трех человек.

«Для расчета берется размер фиксированной выплаты — с 1 января 2021 года он составляет 6044 рубля 48 копеек. Таким образом, прибавка будет чуть больше 2000. Кстати, полный список иждивенцев не ограничивается только супругом. Доплата также положена, если человек ухаживает и за другими близкими родственниками», — рассказала Мухамедшина.

Также супруги имеют право на получение единовременных пособий к юбилею семейной жизни. Узнать сумму выплат можно в МФЦ, органах соцзащиты и в администрации города.

Нетрудоспособные пенсионеры в случае смерти супруга (или детей), не состоявшие на его иждивении, имеют право выплаты по потере кормильца, если они утратили источник средств к существованию. Доплата может быть страховой или социальной. Первая назначается, если у покойного был трудовой стаж, вторая — если он отсутствовал. Помимо заявления, в ПФР нужно отнести другие необходимые документы.