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    14 октября 2021, 11:08

    Пожилым медикам предложили вернуться к работе

    Глава Минздрава Мурашко предложил изолировавшимся из-за возраста медикам вернуться к работе

    Юлия Булыгина

    Медикам старших возрастов, которые уходили на самоизоляцию из-за коронавируса, предложили вернуться к работе. С таким предложением выступил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    Пожилым медикам предложили вернуться к работе

    По данным министра, в настоящее время и на амбулаторную, и на стационарную систему в России идет очень высокая нагрузка из-за всплеска новых случаев коронавируса, сообщил ТАСС.

    Более 1,1 миллиона пациентов в данный момент продолжают лечение от ковида в России, добавил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

    Также он призвал активнее вовлекать россиян в процесс вакцинации против коронавируса.