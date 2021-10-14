Пожилым медикам предложили вернуться к работе

Медикам старших возрастов, которые уходили на самоизоляцию из-за коронавируса, предложили вернуться к работе. С таким предложением выступил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По данным министра, в настоящее время и на амбулаторную, и на стационарную систему в России идет очень высокая нагрузка из-за всплеска новых случаев коронавируса, сообщил ТАСС.

Более 1,1 миллиона пациентов в данный момент продолжают лечение от ковида в России, добавил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Также он призвал активнее вовлекать россиян в процесс вакцинации против коронавируса.