Пожилым бизнесменам в России предложили предоставить налоговые льготы

Предприниматели предпенсионного и пенсионного возраста могут получить поддержку российских властей. Для них предложили ввести налоговые льготы и субсидировать ставки по кредитам для бизнеса.

Внедрить в РФ подобную федеральную программу предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на письмо депутату вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Парламентарий указал на необходимость вовлечения пенсионеров в социальную жизнь и задачу повышения предпринимательской активности, о которой говорил президент Владимир Путин.

«Прошу рассмотреть возможность разработки и внедрения федеральной программы поддержки для лиц предпенсионного и пенсионного возраста, решивших начать свое дело», — написал Зубарев.

Будущим пожилым бизнесменам депутат предложил ввести налоговые льготы. Их также можно было бы освободить от обязательных страховых взносов за себя. Причем распространить это послабление как на действующих предпринимателей, так и начинающих, а обязанность сделать добровольной.

Еще одной мерой поддержки Зубарев назвал субсидирование ставки при кредите на открытие собственного дела. Лицам пенсионного и предпенсионного возраста он хочет давать займы под 4%. Получить их можно будет в 10 ведущих банках страны.

Для пенсионеров в каждом регионе нелишним будет расширить образовательные программы. Для этого нужно позволить пожилым россиянам бесплатно посещать курсы по «предпринимательским» дисциплинам во всех вузах.

По мнению депутата, предложенные им меры станут стимулом для будущих и нынешних пенсионеров: они станут более активны в социальной и общественной жизни страны. Кроме того, подобный подход снимет нагрузку с Пенсионного фонда, а бюджет пополнится за счет налогов на доходы активных пенсионеров.