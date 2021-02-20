Пожилых петербуржцев с коронавирусом призвали соглашаться на госпитализацию

Пожилые люди, заразившиеся коронавирусом, не должны отказываться от госпитализации. С таким призывом выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, сообщил «Петербургский дневник».

Он напомнил, что, по новым рекомендациям Минздрава России, госпитализации с COVID-19 и подозрением на него подлежат все пациенты из группы высокого риска. В первую очередь это касается пациентов старше 70 лет, страдающих от хронических заболеваний — сахарного диабета, ожирения, болезней системы кровообращения.

«Именно у них коронавирус чаще всего протекает в тяжелой форме, а уровень летальности, к сожалению, самый высокий», — отметил Эргашев.

Госпитализация также рекомендована пациентам старше 50 лет, страдающим сахарным диабетом.

Свободный инфекционный коечный резерв в больницах сейчас составляет более 40%. Это позволяет обеспечить превентивную госпитализацию всех горожан, для которых коронавирус представляет наибольшую опасность.

За минувшие сутки в России медики зарегистрировали 12 953 новых случая коронавируса. Меньше 13 тысяч случаев фиксировали 17 февраля впервые с начала октября 2020 года.