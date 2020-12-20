Пожилых москвичей призвали воздержаться от новогодних хлопот

«Что касается москвичей старшего поколения, им вообще бы, по-хорошему, воздержаться от этого. Попросите своих друзей, близких, знакомых, которые находятся не в группе риска, чтобы вам помогли подготовиться к Новому году», — сообщил он.

Собянин добавил, что москвичам сейчас нужно с осторожностью ходить в торговые центры. Он также коснулся темы застолий. Чем они больше, тем выше риск заразиться коронавирусом, уверен глава города.

Несколько дней назад Сергей Собянин заявил, что школьники смогут вернуться с удаленки к традиционному обучению, как только пандемия пойдет на спад, передает «Царьград». Мэр обратил внимание, что дистанционное обучение было введено не просто так, а чтобы сохранить здоровье москвичей. Но при этом добавил, что такой формат не заменит очной формы обучения. Поэтому власти следят за развитием ситуации.