facebook_pixel
    20 декабря 2020, 10:29

    Пожилых москвичей призвали воздержаться от новогодних хлопот

    Анастасия Калинина

    Мэр города Сергей Собянин призвал пожилых москвичей не переусердствовать в период подготовки к Новому году. Об этом градоначальник рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
    Пожилых москвичей призвали воздержаться от новогодних хлопот

    «Что касается москвичей старшего поколения, им вообще бы, по-хорошему, воздержаться от этого. Попросите своих друзей, близких, знакомых, которые находятся не в группе риска, чтобы вам помогли подготовиться к Новому году», — сообщил он.

    Собянин добавил, что москвичам сейчас нужно с осторожностью ходить в торговые центры. Он также коснулся темы застолий. Чем они больше, тем выше риск заразиться коронавирусом, уверен глава города.

    Несколько дней назад Сергей Собянин заявил, что школьники смогут вернуться с удаленки к традиционному обучению, как только пандемия пойдет на спад, передает «Царьград». Мэр обратил внимание, что дистанционное обучение было введено не просто так, а чтобы сохранить здоровье москвичей. Но при этом добавил, что такой формат не заменит очной формы обучения. Поэтому власти следят за развитием ситуации.