Пожилых москвичей попросили оставаться дома, а предприятия — вернуть удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге обратил внимание на увеличение числа выявленных случаев COVID-19 в городе. Ситуация осложняется приближающимися холодами и традиционным ростом простудных заболеваний.
«Наложение двух болезней — простуды и коронавируса — является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — подчеркнул Собянин.
Чтобы снизить риск заболевания, градоначальник попросил соблюдать определенные меры предосторожности.
С понедельника 28 сентября москвичам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, не рекомендовали «без особой необходимости» выходить из дома. От контактов с проживающими отдельно родственниками и знакомыми лучше временно отказаться. Ограничений на прогулки и занятия физкультурой на воздухе нет.
Ходить в магазины и аптеки нужно как можно реже и обязательно в масках и перчаткахСергей Собянин.
Работающим пенсионерам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями посоветовали перейти на дистанционную работу или взять отпуск. При необходимости этой категории москвичей выдадут больничные.
Руководителей предприятий и организаций Собянин призвал «вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим».
«От каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность. Прошу вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах», — заключил мэр.
В Москве, по последним данным, подтвердили 280 408 случаев COVID-19. 24 сентября выявили 1050 заболевших за сутки.