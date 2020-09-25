Столичные власти снова ввели меры на фоне ситуации с коронавирусом в Москве. Ограничения начнут действовать 28 сентября. Они коснутся наиболее уязвимых категорий горожан — в том числе людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге обратил внимание на увеличение числа выявленных случаев COVID-19 в городе. Ситуация осложняется приближающимися холодами и традиционным ростом простудных заболеваний.

«Наложение двух болезней — простуды и коронавируса — является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — подчеркнул Собянин.

Чтобы снизить риск заболевания, градоначальник попросил соблюдать определенные меры предосторожности.

С понедельника 28 сентября москвичам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, не рекомендовали «без особой необходимости» выходить из дома. От контактов с проживающими отдельно родственниками и знакомыми лучше временно отказаться. Ограничений на прогулки и занятия физкультурой на воздухе нет.

Ходить в магазины и аптеки нужно как можно реже и обязательно в масках и перчатках Сергей Собянин.

Работающим пенсионерам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями посоветовали перейти на дистанционную работу или взять отпуск. При необходимости этой категории москвичей выдадут больничные.

Руководителей предприятий и организаций Собянин призвал «вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим».

«От каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность. Прошу вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах», — заключил мэр.

В Москве, по последним данным, подтвердили 280 408 случаев COVID-19. 24 сентября выявили 1050 заболевших за сутки.