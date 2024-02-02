Общество 02 февраля 2024, 19:00 Пожилых москвичей научат писать мемуары Курс по генеалогии откроют для участников «Московского долголетия» Freepik

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Для участников «Московского долголетия» в Музее истории ГУЛАГа откроют курс «Хранители семейной памяти». На нем пожилых горожан научат работать с домашними архивами, рассказал замглавы столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

«В Год семьи мы хотим предложить горожанам „серебряного“ возраста научиться собирать семейную историю, писать мемуары и прослеживать генеалогическое древо на несколько поколений», — сообщил он.

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Москвичам расскажут, как работать с фото- и видеоматериалами, анализировать их и сохранять для будущих поколений. В конце курса участникам предложат создать книгу или словарь семейных фразеологизмов, снять фильм или организовать экскурсию по памятным местам.

Чтобы стать участником занятия нужно записать в любом из центров «Московского долголетия».

Также в столичных центрах работает клуб мемуаристики «Линия жизни», созданный совместно с Главархивом Москвы. В нем можно передать собственные воспоминания о различных событиях из жизни города и семьи.

Кроме того, пожилые москвичи смогут посещать занятия в 20 вузах столицы.