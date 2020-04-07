Пожилых людей попросили воздержаться от посещения храмов даже во время Пасхи

Родоманова уточнила, что богослужения можно посмотреть в онлайн-формате. Священнослужители продолжают свою работу во всех храмах. Важные праздники верующим советуют встретить, соблюдая режим самоизоляции.

«Пасха состоится в любом случае. Мы никого не зазываем и не советуем игнорировать правила самоизоляции. Напротив, со своей стороны напоминаем о необходимости соблюдения всех профилактических мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Безусловно, можно помолиться и дома. В то же время, как сказано в Евангелии, „приходящего ко Мне не изгоню вон…“. Сами священнослужители запирать храмы на ключ не будут», — добавила Родоманова.

По ее словам, праздник Пасхи — символ победы жизни над смертью. Церковь, как и на протяжении долгой истории, будет переживать испытания вместе с народом.

«Верующие праздновали Пасху даже в те времена, когда их могли предать смерти за веру. В день празднования Пасхи мы найдем способ быть с Воскресшим Христом», — заявила руководитель сектора.