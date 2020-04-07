    07 апреля 2020, 12:18

    Пожилых людей попросили воздержаться от посещения храмов даже во время Пасхи

    Ольга Ситникова

    Глава сектора коммуникаций Петербургской митрополии Русской православной церкви Наталья Родоманова подчеркнула, что не стоит посещать храмы во время режима самоизоляции. Рекомендация особенно касается пожилых людей. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    Родоманова уточнила, что богослужения можно посмотреть в онлайн-формате. Священнослужители продолжают свою работу во всех храмах. Важные праздники верующим советуют встретить, соблюдая режим самоизоляции.

    «Пасха состоится в любом случае. Мы никого не зазываем и не советуем игнорировать правила самоизоляции. Напротив, со своей стороны напоминаем о необходимости соблюдения всех профилактических мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Безусловно, можно помолиться и дома. В то же время, как сказано в Евангелии, „приходящего ко Мне не изгоню вон…“. Сами священнослужители запирать храмы на ключ не будут», — добавила Родоманова.

    По ее словам, праздник Пасхи — символ победы жизни над смертью. Церковь, как и на протяжении долгой истории, будет переживать испытания вместе с народом.

    «Верующие праздновали Пасху даже в те времена, когда их могли предать смерти за веру. В день празднования Пасхи мы найдем способ быть с Воскресшим Христом», — заявила руководитель сектора.