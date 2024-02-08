08 февраля 2024, 13:54
Пожилые москвичи станут экспертами в кинематографе
Участники «Московского долголетия» посетят курс лекций по истории кино
Для участников «Московского долголетия» состоится серия образовательных лекций о кинематографе, которые пройдут в киноцентре «Октябрь», расположенном на Новом Арбате. Об этом рассказал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
Лекторы подробно расскажут пенсионерам, как режиссеры показывали Москву на протяжении десятилетий — от зарождения киноискусства и первых немых лент до современных фильмов. Слушатели также подробно изучат локации, где снимали знаменитые киноленты.
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«Горожане старшего поколения смогут расширить знания в области москвоведения и взглянуть на город глазами великих режиссеров», — отметил Филиппов.
Любители кино смогут посещать лекции каждый понедельник. Лекции доступны для старшего поколения москвичей, включая женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Зарегистрироваться на встречу можно в любом центре «Московского долголетия».
Кроме этого, в топ-5 зимних занятий проекта «Активное долголетие» в Подмосковье вошли лыжи и керлинг. Более восьми тысяч жителей пожилого возраста занимаются спортом на свежем воздухе.
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