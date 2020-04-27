Пожилые москвичи стали реже болеть COVID-19

За прошедшие сутки московские медики подтвердили коронавирус у 2871 пациента. В числе новых инфицированных оказалось всего 9% людей старше 65 лет.

«Среди новых заболевших: 9% — от 66 до 79 лет, 5% — старше 80 лет, 5,5% — дети», — сообщает оперштаб Москвы.

Еще 39,5% от числа новых заразившихся составляют пациенты от 46 до 65 лет, а 41% — от 18 до 45 лет. Всего в городе зафиксирован 45 351 случай инфицирования. Все пациенты и общавшиеся с ними уже находятся под медицинским наблюдением.

Источник фото: t.me/COVID2019_official

Количество выздоровевших за сутки выросло на 349 человек и составило 3524 жителя. Случаев смерти от инфекции зафиксировано 435, что на 31 больше, чем днем ранее.

Всего в России от COVID-19 лечат 87 147 пациентов. Выписались домой уже 7346 человек. Скончались после заражения коронавирусом 794 человека. Во многих регионах объявлен режим самоизоляции, а в некоторых действуют пропуска для передвижения. Власти закрыли границы, ограничили работу кафе, парков, музеев и других заведений. Такие меры принимают для борьбы с пандемией.