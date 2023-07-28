Общество 28 июля 2023, 16:58 Пожилую жительницу Нижегородской области, которая потерялась в лесу, спасли кадеты Росгвардии

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В Нижегородской области кадеты Росгвардии оказали помощь 87-летней местной жительнице, которая потерялась в лесу. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по региону.

Ночью кадеты обнаружили пенсионерку в лесополосе в тяжелом состоянии. Они положили ее на носилки и доставили к бригаде скорой помощи.

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