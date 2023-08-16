Общество 16 августа 2023, 15:39 Пожилую женщину, которая заблудилась в лесу, спасли благодаря кнопочному телефону

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В Московской области спасатели смогли найти в лесу 82-летнюю пенсионерку благодаря ее кнопочному телефону. Об этом изданию kp.ru сообщил старший смены поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Кулиш.

Пенсионерка отправилась в лес за грибами, прихватив с собой лишь кнопочный телефон и ириски. Вечером она позвонила родственникам и сообщила, что не может найти дорогу домой.

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Спасателям пришлось искать женщину с помощью «сирен». Так как кнопочный телефон хорошо держит заряд, пенсионерка постоянно оставалась на связи.

Ее удалось обнаружить после полуночи. Женщина рассказала, что все это время утоляла голод ирисками.