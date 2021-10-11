Пожилую пару в Екатеринбурге заставили купить огнетушитель за 70 тысяч рублей

Двое парней в Екатеринбурге зашли в квартиру к пенсионерам и буквально заставили их приобрести огнетушитель за 70 тысяч рублей. Реальная цена устройства — около двух тысяч. Основную цену молодые люди назначили за установку прибора, написал портал E1.RU.

Родственник пенсионеров, Сергей, рассказал, что в доме у пострадавших был капитальный ремонт, все время ходили рабочие. Под их видом продавцы огнетушителей и вошли в квартиру к старикам.

«Представились, что работают в компании подрядчика, устанавливают противопожарные системы. Сказали, что это обязательно, в целях пожарной безопасности. Старики согласились. Те установили, а потом говорят: „Давайте 70 тысяч рублей“. Мои родственники удивились, почему так дорого, а те им сказали, что вместе с пенсией им деньги эти вернутся. Обманули», — пересказал события Сергей.

Пожилые люди отдали деньги, а после сразу позвонили внукам, которые и объяснили, что тех попросту обманули. После написания заявления полицейские приехали, и их визит совпал с возвращением продавцов. В этот раз парни снова начали вымогать деньги и даже угрожать, но их задержали и отвезли в отделение.

Сейчас бизнесменов уже отпустили — не нашлось оснований для возбуждения уголовного дела, сказали в полиции. В пресс-службе УМВД в Екатеринбурге эту ситуацию обещали прокомментировать позже.