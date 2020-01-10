Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане

Житель Кургана в группе «ВКонтакте» сообщил, что его 75-летней бабушке повысили пенсию на один рубль десять копеек. Мужчина заявил, что ей помогают дети и внуки, она не нуждается в деньгах, но второй день плачет от обиды.

Он добавил, что пожилая женщина работала с 15 лет и льготами давно не пользуется. Другие курганцы поначалу сочли этот пост вбросом, но появились и другие сообщения.

О повышении пенсии на рубль и четыре копейки сообщила еще одна жительница города.

Курганец также рассказал о прибавке в размере рубля к пенсии его матери.

В местном отделении Пенсионного фонда РФ подтвердили, что подобная прибавка возможна. Федеральные доплаты получают те пожилые люди, которым была начислена минимальная пенсия, которая сейчас должна достигать прожиточного минимума.

«Пенсию женщины проиндексировали на 6,6%. Она достигла величины прожиточного минимума, и федеральная социальная доплата была сокращена. По итогу прибавка могла составить 1,1 рубля», — прокомментировала «URA.RU» пресс-секретарь отделения Мария Метелева.

В группе Пенсионного фонда России по Курганской области во «ВКонтакте» подчеркнули, что прибавка к пенсии индивидуальна для каждого пенсионера и прикрепили таблицу с размерами индексации выплат.

В региональном ПФР добавили, что после индексации средний размер страховой пенсии по старости в Курганской области равен 14 870 рублей. Перерасчет произведен у 220 тысяч пенсионеров.