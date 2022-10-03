Пожилая жительница Пермского края связала носки для мобилизованных мужчин | 360°

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Пожилая жительница Пермского края связала носки для мобилизованных мужчин

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Жительница Александровска (Пермский край), 99-летняя Александра Старцева связала теплые носки для мобилизованных пермяков и пожелала им вернуться домой живыми. Историю о женщине рассказал сайт kp.ru.

«От участницы Великой Отечественной войны Старцевой Александры Ивановны. Мне 99 лет. Желаю вернуться живым!» — появился пакет с запиской в пункте сбора для мобилизованных, который принесла дочь Александры Татьяна Старцева.

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Женщина рассказала, что ее пожилая мать не смогла остаться равнодушной, когда в стране началась частичная мобилизация.

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Организатор пункта сбора Прикамья Юлия Пензина поблагодарила Александру за носки и передала ей слова благодарность через дочь.

«Никто из нас не смог сдержать слез, когда мы получили эту посылку. Через дочь Татьяну мы передали Александре Ивановне огромное спасибо, разместили фото с ее посылкой в своем сообществе, и все комментарии, которые пишут нам люди, передаем ветерану», — добавила Пензина.

Пермский край

Частичная мобилизация в РФ

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