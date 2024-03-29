29 марта 2024, 14:42
Пожилая россиянка получила тазом по голове возле собственного дома
В Петербурге 61-летняя женщина получила тазом по голове возле собственного дома
Пожилая женщина в Санкт-Петербурге пострадала от удара тяжелым предметом по голове прямо возле своего дома. Об этом сообщила «Фонтанка».
По данным источника, ЧП произошло на Дунайском проспекте утром в четверг, 28 марта. Неизвестный ударил по голове 61-летнюю женщину пластиковым тазом, она получила гематому на лбу, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшую оперативно доставили в больницу.
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Состояние пациентки в настоящее время оценивается как удовлетворительное. Полицейские начали проверку ситуации по факту случившегося.
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