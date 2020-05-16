Пожилая пара заблудилась в лесопарке Подмосковья

Пожилая пара ушла гулять в лесопарк в районе деревни Пудово-Сипягино в Троицком административном округе Москвы и заблудилась. Пенсионеров нашли за один вечер.

Два пожилых человека ушли гулять вечером 15 мая. Когда они поняли, что не знают дорогу домой, позвонили по номеру 112.

На место ЧП сразу же выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона Москвы. Среди них были Пожарно-спасательный отряд № 308 и кинологический расчет Пожарно-спасательного центра столицы. Их сотрудники приступили к поисковой операции совместно с волонтерской организацией «Лиза Алерт». Для этого специалисты разбились на несколько поисковых групп.

Лесопарк обследовали с помощью квадрокоптера, а дежурная смена отряда № 308 прочесывала лесную зону с громкоговорителем.

Пожилую пару искали «Лиза Алерт» и пожарно-спасательный гарнизон

Вскоре волонтеры и работники подразделения пожарно-спасательного гарнизона нашли пожилую пару. Никто не пострадал.