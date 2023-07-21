Общество 21 июля 2023, 16:40 Пожениться в красивую дату 23 июля 2023 года решили 48 пар из Нижегородскогой области

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В Нижегородской области 48 пар решили вступить в брак в красивую дату — 23 июля 2023 года. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на Главное управление ЗАГС региона.

Всего в области во второй летний месяц решили пожениться почти 3,3 тысячи нижегородцев. Еще одной популярной летней свадебной датой назвали 1 августа, день Свадьбы Луга. Несмотря на то, что он выпадает на вторник, сочетаться браком решили 88 влюбленных пар.

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