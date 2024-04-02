Общество 02 апреля 2024, 14:12 Пожароопасный сезон объявили в Крыму с 1 апреля

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Власти Крыма объявили о начале пожароопасного сезона в республике с 1 апреля. Об этом сообщило агентство SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

Отмечается, что во время действия режима местным жителям запрещается разводить костры, сжигать бытовой мусор и сухую растительность

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Как сообщил RT, также крымчанам нельзя проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.