Пожарным разрешили проверять у россиян документы

Сотрудникам государственного пожарного надзора МЧС РФ дали право проверять документы у россиян при рассмотрении сообщений о пожарах. Они также смогут получить персональные данные погибших или пострадавших при возгорании.

Закон, вносящий изменения в отдельные нормативные акты, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Права должностных лиц расширили для ситуаций, связанных с рассмотрением дел об административных правонарушениях по фактам пожара. Коснутся они и случаев, когда необходимо проверить поступившее сообщение о возгорании, преступлении и административном правонарушении в этой области.

Пожарные теперь смогут потребовать удостоверяющие личность документы, если подозревают человека в совершении связанного с пожаром преступления. Поводом станет и основание для возбуждения в отношении того или иного лица административного дела о нарушениях в сфере пожарной безопасности.

Сотрудники Госпожнадзора теперь вправе получать от медицинских и других организаций персональные данные погибших или пострадавших при пожарах россиян. Они также смогут потребовать покинуть зону возгорания, не вызывая полицейских.