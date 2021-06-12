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    12 июня 2021, 01:57

    Пожарным разрешили проверять у россиян документы

    Александра Ломейко

    Сотрудникам государственного пожарного надзора МЧС РФ дали право проверять документы у россиян при рассмотрении сообщений о пожарах. Они также смогут получить персональные данные погибших или пострадавших при возгорании.

    Пожарным разрешили проверять у россиян документы

    Закон, вносящий изменения в отдельные нормативные акты, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Права должностных лиц расширили для ситуаций, связанных с рассмотрением дел об административных правонарушениях по фактам пожара. Коснутся они и случаев, когда необходимо проверить поступившее сообщение о возгорании, преступлении и административном правонарушении в этой области.

    Пожарные теперь смогут потребовать удостоверяющие личность документы, если подозревают человека в совершении связанного с пожаром преступления. Поводом станет и основание для возбуждения в отношении того или иного лица административного дела о нарушениях в сфере пожарной безопасности.

    Сотрудники Госпожнадзора теперь вправе получать от медицинских и других организаций персональные данные погибших или пострадавших при пожарах россиян. Они также смогут потребовать покинуть зону возгорания, не вызывая полицейских.