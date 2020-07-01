Пожарный пострадал во время повторного возгорания ДК в Гусь-Хрустальном

Пожарный получил ожоги во время повторного возгорания Дома культуры в Гусь-Хрустальном. Огонь возник при разборе строения.

Об этом РИА «Новости» сообщила представитель регионального МЧС. Она отметила, что до сих пор службы проливают и разбирают конструкции.

«Периодически происходит обрушение сгоревших конструкций, и при обрушении конструкций подвала произошло повторное возгорание. При тушении этого возгорания, к сожалению, пострадал пожарный», — рассказала она.

Отмечается, что пострадавший мужчина 1981 года рождения. Его отвезли в больницу. У пожарного ожоги первой и второй степени.

Пожар в Доме культуры возник вечером 30 июня. Огнем было охвачено 2,4 тысячи квадратных метров. Сгорел почти весь третий этаж здания, включая зрительный зал и сцену. Предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание в электрике.