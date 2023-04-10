Общество 10 апреля 2023, 12:13 Пожарный эксперт Назаров предупредил о риске поджога травы в местах без специальных разрывов

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Поджог травы может очень быстро перерасти в большой неконтролируемый пожар, поэтому избавляться от сухостоя нужно очень осторожно. Об этом Lenta.ru рассказал независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров.

По его словам, люди часто жгут старую траву весной, чтобы очистить участок. Но подобный процесс может мгновенно выйти из-под контроля и привести к масштабному пожару. Огонь может перекинуться на постройки или уйти в лес.

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«Есть понятие противопожарного разрыва. Если ты поджигаешь и знаешь, что до хозяйственных построек нет противопожарного разрыва, тогда точно твой огонь перейдет. Если ты принял меры безопасности, то можно поджигать. Если ты не создал условия, чтобы огонь не перекинулся, поджигать нельзя, он точно уйдет», — объяснил Сергей Назаров.

Он также рассказал, что есть более безопасные способы избавиться от старой травы. Например, собрать ее граблями и сжигать в бочке. Но рядом обязательно должно стоять ведро воды для дополнительной безопасности. Такой процесс будет более трудоемким, но несет меньшие риски распространения огня.

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