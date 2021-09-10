Пожарные всей страны простились с главой МЧС Зиничевым

Акция памяти погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева прошла по всей стране. В Москве спасатели в знак скорби включили мигалки и сирены, сообщило РИА «Новости».

Акция прошла во всех пожарных частях и подразделениях МЧС в России. В 17:00 выстроились личные составы, в память о Зиничеве на спецтехнике включили мигалки и сирены.

Церемония прощания с Евгением Зиничевым прошла в пятницу в Москве. Проводить главу МЧС в последний путь пришли коллеги, министры, актеры и музыканты. Проститься с главой МЧС приехал и президент РФ Владимир Путин. Накануне глава государства присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Президент говорил, что для него это невосполнимая утрата.

После завершения церемонии гроб с телом Зиничева доставили спецбортом МЧС в Санкт-Петербурге. Его похоронили на Северном кладбище.

Евгений Зиничев героически погиб в 55 лет, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника. Трагедия произошла 8 сентября в Норильске, где проводились межведомственные учения по линии МЧС. Мельник поскользнулся и упал с обрыва, Зиничев бросился за ним в воду, но разбился о камень.