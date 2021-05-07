Пожарные в количестве 100 человек тушат возгорание в доме на востоке Лондона

Почти сотня пожарных и около 15 автомобилей занимаются тушением возгорания в жилом доме на востоке Лондона. Об этом сообщили РИА «Новости».

Причина возникшего пламени пока не известна. Врачи, прибывшие на место, оказали помощь пострадавшим от огня, добавил сайт «Мир 24». Ранее сообщалось, что природный пожар случился в четырех километрах от населенного пункта Первомайск. Общая площадь возгорания 156 гектаров. Вокруг поселка сделали опашку территории, поэтому угрозы для него нет.