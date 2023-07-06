Общество 06 июля 2023, 14:34 Пожарные учения прошли в Салехарде и Ноябрьске

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Сразу в двух городах ЯНАО прошли пожарные учения, в Салехарде и Ноябрьске. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Спасатели действовали по легенде: загорелся лес, и огонь движется на дачный массив. Сотрудникам МЧС пришлось действовать максимально быстро. Причем в непростых условиях развернули спутниковую, телефонную, ведомственную и интернет-связь, а также провели установку серверного оборудования. Все задачи были выполнены на отлично.

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«С уверенностью могу сказать, что на сегодняшний день все готовы к выполнению своих задач по предназначению», — заявил начальник ГУ МЧС России по ЯНАО Олег Гилев.

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