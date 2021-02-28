Пожарные тушат дома и спасают людей, но остаются за кадром. Их истории рассказали в сериале

Они тушат дома и спасают людей, однако часто остаются в тени. Большая часть работы спасателей редко попадает в кадр — обычно издания ограничиваются сухими отчетами о случившемся. «360» решил это исправить и создал сериал «Дежурка». Это спецпроект, который расскажет о жизни спасателей, которые раз за разом рискуют собой ради других.

После возвращения в часть с тушения очередного пожара спасатели переодеваются в обычную одежду. Зимой это сделать нелегко: пропитанная водой форма замерзает и покрывается ледяной коркой. Избавиться от нее без молотка и помощи товарищей невозможно. Даже во время перерыва в части спасатели продолжают обсуждать последние вызовы.

Многие из них полностью отдаются своей нелегкой работе. Например, 38-летний начальник одной из частей в свои выходные сбегает из дома, чтобы тушить пожары. Жена и дочь Михаила Рогова привыкли, что он работает без выходных, они принимают и любят его таким, какой он есть.

Другой спасатель, 23-летний Глеб Табаков, начал тушить пожары с 17 лет — тогда еще в качестве добровольца. Потом ушел в армию, служил в МЧС, а вернувшись, устроился в Мособлпожспас. Подробнее о жизни каждого из них — в первой серии сериала «Дежурка».