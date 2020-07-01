Пожарные спасли выводок утят на стройке в Москве

30 июня в диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на строительной площадке в Некрасовке — это восточная граница Москвы — в котлован попал выводок утят. Птенцы не могли самостоятельно выбраться из ямы и крякали в надежде на помощь.

Прибывшие спасатели спустились в котлован и поймали утят. Птенцов выпустили на ближайшем пруду.

Источник фото: Пожарно-спасательный центр Москвы

На днях единственный в России корги-полицейский ушел на заслуженный отдых. Пес по кличке Рыжий служил в нижегородской транспортной полиции. Год назад у него появилась своя страница в Instagram. Сейчас на нее подписаны 16,5 тысячи человек.Теперь страница будет посвящена «будням полицейского пса-пенсионера», а также службе других полицейских собак.