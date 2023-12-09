Общество 09 декабря 2023, 21:00 Пожарные спасли кошку под завалами сгоревшего дома в Ленинградской области Пожарные в Ленобласти вынесли кошку из-под завалов сгоревшего дома Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области / Telegram

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В Ленинградской области пожарные спасли кошку, которая больше суток пролежала под завалами сгоревшего дома в Мурине. Об этом сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, сообщение о пожаре в частном доме в Мурине поступило вечером в пятницу, 8 декабря. Спасатели выехали на место и ликвидировали возгорание.

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В субботу, 9 декабря, дежурная смена 147-й пожарной части занималась проливкой и разбором завалов. Под ними пожарные обнаружили трех кошек. Две из них не подавали признаков жизни, но третья пошевелилась.

«Тут же командир отделения <...> Егор приступил к реанимационным действиям: сделал массаж сердца, растер лапки и грудь… И чудо, кошка уже активнее зашевелилась и начала мяукать», — сообщили в комитете.

По словам пожарных, кошка была «похожа на уголь», и ее чудом не перепутали со сгоревшими досками. Спасатели взяли животное с собой, привезли в часть, накормили и напоили, а после этого отвезли к ветеринару.

Спасенную кошку назвали Шиша. Ее заберут к себе родители одного из спасателей.

В конце ноября московские спасатели вытащили из стены жилого дома котенка, который застрял в вентиляции и провел там почти неделю.