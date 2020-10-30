Пожарные расчеты Южного военного округа отработали навыки тушения

Уточняется, что в рамках мероприятия военнослужащие использовали штатную пожарную технику на специально оборудованных площадках с макетами, имитирующими лесную местность. Специалисты должны были уложиться в установленные временные рамки, пишет ИА RNS.

Также спасатели применяли ручные средства пожаротушения и автоцистерны на базе «Уралов» и КамАЗов. Отмечается, что тренировку прошли 1,5 тысячи человек. В целом были задействованы порядка 400 единиц техники.