Пожарные расчеты Южного военного округа отработали навыки тушения
Личный состав пожарных расчетов отработал навыки тушения возможных возгораний с применением спецтехники на территории воинских частей и соединений Южного военного округа, информирует ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Уточняется, что в рамках мероприятия военнослужащие использовали штатную пожарную технику на специально оборудованных площадках с макетами, имитирующими лесную местность. Специалисты должны были уложиться в установленные временные рамки, пишет ИА RNS.
Также спасатели применяли ручные средства пожаротушения и автоцистерны на базе «Уралов» и КамАЗов. Отмечается, что тренировку прошли 1,5 тысячи человек. В целом были задействованы порядка 400 единиц техники.